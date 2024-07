Jennifer Lopez postet seltene Fotos ihrer 16-jährigen Zwillinge Max und Emme

Um ihre aktuelle Beziehung soll es derzeit schlecht bestellt sein. An ihrem 52. Geburtstag postete Jennifer Lopez einen Schnappschuss von sich auf einer Jacht, in den Armen von Schauspieler Ben Affleck samt innigem Kuss. Damit hatte sie im Juli 2021 nach wochenlangen Spekulationen der Klatschpresse ein deutliches Signal für ihre neu entflammte Romanze mit Affleck gegeben.

Im Jahr darauf wurde geheiratet. An "J.Los" 55. Geburtstag sollte schon wieder alles aus sein: US-Boulevardmedien berichten seit einigen Wochen von einer angeblichen Trennung der beiden Hollywoodstars. In einem Video, das Lopez kürzlich von ihrer Geburtstagsparty im Stil der erfolgreichen Serie "Bridgerton" teilte, ist Affleck nicht zu sehen. Und auch in ihrem Dankes-Posting erwähnte sie ihn wenig später mit keinem Wort.

Auf Instagram schrieb Lopez an ihre Gratulantinnen und Gratulanten adressiert: "Ich habe die Geburtstagswünsche, schönen Videos und Beiträge gestern Abend und heute Morgen aus aller Welt gesehen. Ich habe gelacht und ein paar Tränen vergossen (...). Ich habe wirklich die besten, tollsten Fans der Welt. Ich konnte nie ausdrücken, wie gerührt ich bin oder wie unglaublich gesegnet ich mich fühle, dass ihr alle Teil meines Lebens seid. Vielen lieben Dank", so Lopez zu einem Foto von sich im Pyjama.

Lopez bedankte sich bei Fans und Familie - und ließ Affleck aus

Weiters gab sie an, dass ihr Umfeld und ihre Fans ihr stets zur Seite standen. Affleck kam dabei nicht vor. "Es ist schwer zu glauben, dass wir all die Zeit zusammen verbracht haben. Es ist lustig, während ich hier sitze und über die außergewöhnlichste Reise nachdenke, fühle ich mich immer noch wie dasselbe Mädchen von damals, das so voller Energie und Tapferkeit ist, so bereit, die ganze Welt zu erobern und doch so zart, zerbrechlich und manchmal verängstigt, aber immer voller Liebe im Inneren", schreibt die Sängerin.

"Ich liebe euch so. Ich möchte, dass ihr an meinem Geburtstag wisst, dass IHR mein größtes Geschenk seid. Neben meiner Familie und meinen Freunden wart ihr immer für mich da. In guten und in schwierigen Zeiten. Ich kann mich immer auf euch verlassen. Und ich möchte, dass ihr wisst, dass ihr euch auch immer auf mich verlassen könnt. Danke für eure Warmherzigkeit, euer Verständnis, eure Loyalität und vor allem eure Liebe."