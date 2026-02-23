Jennifer Lopez gratuliert ihren Kindern zum 18. Geburtstag: "Wunderzwillinge"

Jennifer Lopez hat ihrer Tochter Emme und ihrem Sohn Max öffentlich zum Geburtstag gratuliert. Auf Instagram veröffentlichte die Sängerin und Schauspielerin eine Videocollage, in der die beiden jetzt 18-jährigen Zwillinge in unterschiedlichen Lebensphasen zu sehen sind. Dazu schrieb sie in einer langen Botschaft: "Ihr wurdet mitten in der Nacht geboren, inmitten des größten, schönsten Schneesturms, den New York seit Jahren gesehen hat! Ich erinnere mich, dass ich im Auto gefahren bin und aus dem Fenster sah, wo in dieser Nacht alles blinkte und weiß bedeckt war, als ich euch beide in meinem Bauch hielt für die letzten Augenblicke, bevor ich euch geboren habe. Es war, als ob Gott dafür sorgt, dass ihr in eine Welt voll reiner Magie betreten würdet."

Als sie die beiden Kinder damals im Arm gehabt habe, habe sie sich gefühlt, "als hätte ich zwei Engel, die direkt vom Himmel geschickt wurden, gehalten. Mein Leben hat sich für immer verändert". Emme und Max seien "gutherzig, großzügig und liebevoll" und würde die Welt zu einem besseren Ort machen, so Lopez. Ihren Post schließt sie mit: "Alles Gute zum 18. Geburtstag, meine Wunderzwillinge!!!"