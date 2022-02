Jennifer Lawrence soll Mama geworden sein: Details

Jennifer Lawrence soll Mutter geworden sein, wie US-Medien einstimmig berichten. Laut TMZ soll die Oscar-Preisträgerin ihr erstes Kind in Los Angeles County zur Welt gebracht haben. Das gehe aus Unterlagen hervor, die dem Promiportal zugespielt wurden.

Jennifer Lawrence konzentriert sich auf ihr Privatleben

Das genaue Geburtsdatum ‚Äď und das Geschlecht des Babys ‚Äď sind unbekannt.

Papa des Kindes ist Lawrences Ehemann, der Kunstgalerist Cooke Maroney, den die 31-J√§hrige im Oktober 2019 in der ber√ľhmten Villa Belcourt of Newport in Rhode Island geheiratet hatte.

Seit 2018 hatten Ger√ľchte um eine Beziehung der beiden kursiert. Page Six hatte damals unter Berufung auf eine anonyme Quelle berichtet, das Paar sei einander von Lawrences guter Freundin Laura Simpson vorgestellt worden.

Im September 2021 hatten die Schauspielerin und der Kunstgalerist bekannt gegeben, ein gemeinsames Kind zu erwarten. Erste Ger√ľchte um m√∂glichen Nachwuchs waren aber bereits im Sommer laut geworden, nachdem Lawrence in New York mit Babybauch fotografiert worden war. W√§hrend ihrer Schwangerschaft hatte sich der "Tribute von Panem"-Star aber kaum in der √Ėffentlichkeit blicken lassen.