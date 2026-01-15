Casting-Kontroverse: Warum Lawrence Rolle in Tarantino-Film nicht bekam

Als 2017 bekannt wurde, dass Kult-Regisseur Quentin Tarantino 2017 einen Film über die Manson-Morde drehen würde, machten Gerüchte die Runde, er würde bei der Besetzung der Rolle der Sharon Tate in "Once Upon a Time... in Hollywood" zwischen Jennifer Lawrence und Margot Robbie für die Rolle wählen.

Tarantino entschied sich schließlich für Robbie, neben Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margaret Qualley, Dakota Fanning und Austin Butler.

Nun behauptet, Oscar-Preisträgerin Lawrence, die Rolle aufgrund ihres Aussehens nicht bekommen zu haben.

Lawrence "nicht hübsch genug, um Sharon Tate zu spielen"

Bei einer Veranstaltung von 92NY erinnerte sich die Schauspielerin an den Casting-Prozess zurück.

Dabei erzählte sie, Tarantino habe sie für die Rolle zunächst gewollt, "und dann hieß es plötzlich: 'Sie ist nicht hübsch genug, um Sharon Tate zu spielen.'"

"Das stimmt nicht", entgegnete Interviewer Josh Horowitz, worauf Lawrence antwortete: "Ich bin mir ziemlich sicher, dass es stimmt, oder es ist so, dass ich die Geschichte schon so lange so erzähle, dass ich sie selbst glaube, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es so passiert ist."