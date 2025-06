Work-Life-Balance: Wie Jennifer Aniston das Ruder herumreißt

US-Schauspielerin Jennifer Aniston arbeitet eigenen Worten zufolge an ihrer Work-Life-Balance. "Ich bin ein bisschen ein Workaholic, deshalb zwinge ich mich dazu, mir Zeit zum Reisen zu nehmen und nicht zu arbeiten", erzählte die 56-Jährige dem US-Magazin People. Sie wolle mehr "wunderbare Lebenserfahrungen" machen. "Ich versuche, es ruhig angehen zu lassen, denn das waren ein paar wirklich intensive Arbeitsjahre", sagte Aniston.

Die "Friends"-Schauspielerin ist in der Serie "The Morning Show" (Apple TV+) als Fernsehmoderatorin Alex Levy zu sehen. Staffel vier der Serie soll im September erscheinen. Daneben wirkt Aniston mit ihrer eigenen Produktionsfirma auch hinter der Kamera an Filmen mit.