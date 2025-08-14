Jennifer Aniston und Sandra Bullock: Unsere Verbindung war ein Tabu

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die US-Schauspielerinnen Jennifer Aniston und Sandra Bullock sind laut einem Bericht des Magazins Vanity Fair beste Freundinnen - dabei haben die Schauspielerinnen etwas anderes gelernt. "Wir stammen aus einer Zeit im Business, in der niemand wollte, dass Frauen befreundet sind - es ging darum, alle gegeneinander auszuspielen", sagte Bullock im Interview. Aniston ziert das Cover der neuen Ausgabe. "Uns wurde gesagt, dass wir das nicht tun sollten - also einander mögen, respektieren und anerkennen", sagte Bullock weiter.

Aniston und Bullock verband Flugangst Die Wendung brachte dem Bericht zufolge eine Hochzeit vor etwa 15 Jahren. Danach nahm Aniston Bullock in ihren engsten Freundeskreis auf. Eine Zeit lang teilten Bullock und Aniston den Angaben zufolge eine Angst vor dem Fliegen: "Wir beide in einem Flugzeug - das ist wirklich ein erbärmlicher Anblick", sagte Bullock scherzend.

