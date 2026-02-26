Verräterische Fotos: Wagen Jennifer Aniston und Jim Curtis den nächsten Schritt?

Nun sieht es so aus, als könnten der "Friends"-Star und der Wellness-Coach, Autor und Hypnotherapeut ihre Romanze auf das nächste Level heben. Curtis hatte angeblich bereits vor einigen Wochen seine 1,5 Millionen US-Dollar teure Wohnung in New York City zum Verkauf angeboten. Nun wurde das Paar beim Verlassen eines luxuriösen Wohnhauses in Manhattan gesehen, in dem mehrere Wohnungen zum Verkauf stehen - was Spekulationen darüber laut werden lässt, ob die beiden vielleicht vorhaben, zusammenzuziehen.

Die Zeiten als Single-Frau sind vorbei für Jennifer Aniston . Die Schauspielerin hat im November ihre Beziehung mit Jim Curtis nach wochenlangen Gerüchten offiziell bestätigt, als sie auf Instagram ein Pärchenfoto postete und ihrem Liebsten zum Geburtstag gratulierte . Zusammen sind sie Berichten zufolge sein rund einem Jahr.

Das Immobilienportal realtor.com veröffentlichte vor wenigen Tagen Fotos, die Aniston und Curtis offenbar im Rahmen einer Besichtigungs-Tour im Big Apple zeigen sollen (zu sehen hier). Die Schauspielerin war mit einem breiten Schal vermummt - offenbar, um unbemerkt zu bleiben.

In dem betreffenden Gebäude stehen zur Zeit drei Wohneinheiten zur Verfügung - eine Wohnung mit vier Schlafzimmern für 5,2 Millionen Dollar, eine Wohnung mit vier Schlafzimmern für 5,8 Millionen Dollar und das Penthouse mit fünf Schlafzimmern und vier Badezimmern für 7,5 Millionen Dollar.

Hier könnten Aniston und Jim Curtis künftig wohnen

Sollten Jennifer Aniston und Curtis tatsächlich hier einziehen, würden ihnen zahlreiche Annehmlichkeiten in ihrem Liebes-Nest zur Verfügung stehen: Das 1925 erbaute Gebäude verfügt realtor.com zufolge über 16 Stockwerke, einen Portier, einen Concierge, ein Fitnesscenter, ein Spielzimmer, einen Basketballplatz, Weinkeller, private Lagerräume und Fahrradabstellplätze.

Auch die Wohngegend kann sich sehen lassen: Die luxuriöse Wohnanlage an der Park Avenue ist umgeben von alten Bäumen, schicken Stadthäusern, dem Central Park Reservoir, Geschäften und einigen der besten Restaurants, die der Big Apple zu bieten hat.