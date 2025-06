Jennie Garth: Tochter erwischte Vater auf Dating-App

Letztes Jahr sprachen Garth und Facinelli darüber, wie sich ihre gemeinsame Elternschaft in den Jahren nach ihrer Trennung entwickelt hat. "Wir haben seit Jahren nicht mehr viel über das Leben gesprochen, also kenne ich dich ehrlich gesagt nicht mehr und ich glaube auch nicht, dass du mich kennst", scherzte Facinelli im Podcast "I Choose Me". Dennoch fühle sich Garth für ihn wie Familie an. "Da kommt dieses Gefühl von: 'Oh, ich kenne sie, weil wir so lange zusammen waren, aber du bist zu einer reifen, wundervollen Frau herangewachsen, und ich bin gewachsen.'"