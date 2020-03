Jenna Dewan zum zweiten Mal Mama geworden

Die US-Schauspielerin Jenna Dewan (39) hat ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Die Ex von Hollywood-Star Channing Tatum (39) postete am Dienstag (Ortszeit) auf Instagram ein Foto, auf dem sie mit ihrem Neugeborenen zu sehen ist. "Willkommen in der Welt, du kleiner Engel!", schrieb sie in das Kommentarfeld.