Die besten Bilder von der Bezos-Hochzeit

Jeff Bezos hat am Freitagabend geheiratet – und halb Hollywood tuckerte mit Motorbooten durch die Lagune Venedigs.

In einer streng abgeschirmten Zeremonie gaben sich der Amazon-Gründer und die ehemalige TV-Moderatorin Lauren Sánchez am Freitagabend auf der Insel San Giorgio Maggiore in einem offenen Amphitheater das Jawort.