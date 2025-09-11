Komiker Bastian Pastewka (53) hält Preise für das Lebenswerk nicht für erstrebenswert. "Das muss man vermeiden", sagte der 53-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. "Weil es sagt immer: Du bist jetzt in einem gewissen Alter, wo es schön wäre, wenn es vielleicht auch dein letzter Preis wäre."

"Das Schönste ist, wenn man preislos durchs Leben geht"

Er beabsichtige aber ja, seinen Beruf fortzuführen, sagte Pastewka. "Das Schönste ist, wenn man preislos durchs Leben geht", erklärte er. "Wie viele andere normale Menschen auch."