Jason Biggs: Drastischer Gewichtsverlust aufgrund gesundheitlicher Probleme

Jason Biggs: "Probleme mit meinem Cholesterinspiegel"

Biggs sprach bereits im März 2024 im Podcast "All the Fails" seiner Frau Jenny Mollen über seine Gesundheit, einschließlich seines früheren Kampfes gegen Alkoholismus. "Ich hatte Probleme mit meinem Cholesterinspiegel", erzählte der 46-Jährige jetzt außerdem gegenüber Page Six in New York. "Wahrscheinlich wegen der Eisbecher, die ich mir immer gekippt habe", verriet der ehemalige Jugendfilm-Star.

Bei dieser Gelegenheit erzählte Biggs auch, mit welcher Methode er seiner Fitness und körperlichen Gesundheit auf die Sprünge geholfen hat. Eine Ernährungsumstellung und das Einführen einer Trainingsroutine waren notwendig.