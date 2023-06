Jared Leto kaum wiederzuerkennen

Er gilt als exzentrisch, was seinen Style betrifft. Als sich Schauspieler und Sänger Jared Leto am Dienstag bei einem Louis-Vuitton-Mode-Event in Frankreich präsentierte, musste man aber zweimal hinsehen, um den 51-Jährigen zu erkennen.

➤ Lesen Sie hier mehr: Die extremen Hobbys von Hollywoodstar Jared Leto

Jared Leto ohne Augenbrauen

Jared Leto posierte von Kopf bis Fuß in Weiß gekleidet für die Kameras bei der Herrenmodenschau der Frühjahr/Sommer-2024-Kollektion der Kultmarke im Rahmen der Paris Fashion Week.