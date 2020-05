Jane Fonda schreibt Buch über ihre Wandlung zur Klima-Aktivistin

Oscar-Preisträgerin Jane Fonda (82) bringt im September ein Buch über ihren Einsatz als Klimaschutz-Aktivistin heraus. Sie werde darin ihre eigene Wandlung im vorigen Herbst beschreiben, sich für den Umweltschutz zu engagieren und in Washington zu protestieren, teilte die Schauspielerin am Montag auf Instagram mit. Sie hätte nie gedacht, dass dies in ihrem Alter passieren können.

Alles was sie von Experten und Aktivisten über die Klimakrise gelernt habe, sei in dem Buch "What Can I Do? My Path From Climate Despair to Action" enthalten. Sie würde Tipps geben, was jeder selbst gegen den Klimawandel tun könne.