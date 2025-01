Jacques und Gabriella von Monaco mit Papa Albert beim Zirkusfestival von Monte-Carlo

Albert und Charlène hatten "tolle" erste Zeit

Alberts erster Eindruck sei positiv gewesen: "Ich fand, dass sie eine ausgezeichnete Schwimmerin ist und dass sie freundlich, fröhlich und zugänglich war", schilderte er im Paris Match-Interview, aus dem mehrere Medien zitierten. "Wir hatten eine tolle Zeit." Ganz ohne Hindernisse scheint sich das Kennenlernen nicht gestaltet zu haben: "Ich weiß nicht, ob ich das sagen soll, aber in dieser Nacht habe ich sie in Schwierigkeiten gebracht, weil ich sie nicht rechtzeitig nach Hause gebracht habe", erzählte der Fürst, woraufhin Charlène entgegnet hatte: "Ja, ich bekam in dieser Nacht ein paar Probleme, aber darauf wollen wir nicht näher eingehen."