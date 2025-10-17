"Tiefste Qualen um 3 Uhr morgens": Jacob Eroldi über Gewichtsabnahme für Rolle

Hollywood-Schauspieler Jacob Elordi freute sich eigenen Worten zufolge über große Schmerzen, die er vor Beginn der Dreharbeiten zu "Frankenstein" hatte. Bevor er in seine Rolle als Frankensteins Monster in Guillermo del Toros neuem Film schlüpfte, drehte Elordi die australische Drama-Serie "The Narrow Road to the Deep North", für die er laut der Zeitung Los Angeles Times viel Gewicht verlieren musste und die er als "zermürbend" bezeichnete.

Jacob Elordi: "Mein Körper war in Schmerzen"

"Mein Kopf war völlig durcheinander", erzählte der 28-Jährige der Los Angeles Times. "Ich hatte diese Momente tiefster Qualen gegen drei Uhr morgens", schilderte der Australier. "Ich wachte auf, und mein Körper war in solchen Schmerzen. Und mir wurde klar, dass das ein Segen für 'Frankenstein' war, weil ich diese Gefühle, dieses Leiden, ausdrücken konnte."