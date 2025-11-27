Rockmusiker Jackson Browne trauert um Sohn Ethan - wurde 52 Jahre alt
Musiker Jackson Browne hat einen schweren Verlust zu verkraften. Sein Sohn Ethan ist gestorben. Er wurde 52 Jahre alt. Browne machte die tragische Nachricht auf Instagram publik.
Familie trauert um Ethan Browne
"Mit tiefem Bedauern teilen wir mit, dass Ethan Browne, Sohn von Jackson Browne und Phyllis Major, am Morgen des 25. November 2025 leblos in seinem Haus aufgefunden wurde und verstorben ist", ist in einem Statement zu lesen. "Wir bitten die Familie in dieser schweren Zeit um Respekt und Rücksichtnahme." Weitere Einzelheiten wurden nicht genannt - womit auch die Todesursache unklar ist.
Rockmusiker und Singer und Songwriter Jackson Browne hatte seine bislang größten Erfolge hatte er in den 1970er und den frühen 1980er Jahren, als jedes seiner Alben die amerikanischen Top Ten erreichte. Sein größter Hit ist "Somebody’s Baby", der 1982 Platz 7 der Billboard Hot 100 erreichte.
