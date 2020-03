IStayHomeFor: Für wen die Stars zuhause bleiben

"Footloose"-Star Kevin Bacon plädiert dafür, zuhause zu bleiben. Unter dem Hashtag #IStayHomeFor startete er am vergangenen Donnerstag eine Challenge auf Instagram, bei der es darum geht zu teilen, für wen man sich in Selbstisolation begibt. Für die Eltern, Großeltern oder Freunde im medizinischen Bereich beispielsweise. Innerhalb kürzester Zeit machten Stars rund um den Globus mit.

Für die Helden Daheim bleiben

Bacon erklärte, er habe die Kampagne ins Leben gerufen, um an diejenigen zu erinnern, die an vorderster Front gegen das Virus kämpfen und nicht daheim bleiben können. "Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass es viele Menschen gibt, die nicht zuhause bleiben können. Wir sollten dies für sie tun, um die Ersthelfer und die medizinischen Mitarbeiter und die Helden zu schützen - die Leute, die in Lebensmittelgeschäften und wichtigen Bereichen arbeiten, die nicht den Luxus haben, drin zu bleiben", erklärte der 61-Jährige auf Instagram.