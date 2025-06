73-jährige Isabella Rossellini ist offen für neue Liebe – auch mit Frau

"Ob Mann oder Frau"

Rossellini betont im Interview, dass sie als Single nicht unglücklich und auch nicht alleine sei. Sie habe ihre Familie an ihrer Seite, zudem kenne sie jede einzelne Person im Dorf, in dem sie wohnt (Rossellini genießt ihren Ruhestand auf einem Bauernhof auf Long Island). Aus all diesen Gründen sei sie "nie einsam, das macht einen großen Unterschied", so die Kult-Schauspielerin.

Doch trotz ihres zufriedenen Single-Lebens sei sie offen für eine neue Partnerschaft, erzählt sie. "Das Kapitel ist nicht abgeschlossen." Dann fügt sie hinzu: "Vielleicht, wenn ich einen tollen Mann oder auch eine schöne Frau treffe, wer weiß?"