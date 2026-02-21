Iris Berben: "Ehe war für mich das Letzte"

Schauspielerin Iris Berben (75) wollte nie heiraten: "Ich bin in den 60er Jahren sozialisiert und politisiert worden. Wir wollten uns vom Elternhaus und Großelternhaus absetzen - von festgefahrenen, verkrusteten Normen, von einer Generation, die keine Verantwortung übernehmen wollte für das, was geschehen war", sagte Berben dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Ehe war für mich das Letzte, was ich mir vorstellen konnte", sagte die Schauspielerin.