Internet-Star Nader Jindaoui: Suche dringend einen Standesbeamten

"Leute, wir haben ein kleines Problem. Ich habe gerade einen Anruf bekommen vom Verein. Ich darf Louisa und die Kinder nicht mitnehmen nach Amerika, weil wir nicht standesamtlich verheiratet sind", sagte der 28-Jährige in einem Instagram-Video. "Kann uns einer einen Standesamt-Termin klarmachen? Wir brauchen den Termin, bevor wir zur Botschaft müssen."

Einem Bericht der Bild-Zeitung zufolge sind die Jindaouis nur islamisch verheiratet. Das bestätigte das Management des Ex-Hertha-Kickers der Zeitung. Der gebürtige Berliner hatte am Sonntag in einem Youtube-Video mit seiner Frau verkündet, dass er einen Vertrag in den USA unterschrieben habe. Auf dem Papier war das Logo der Los Angeles Galaxy abgebildet, dem MLS-Team von Ex-Nationalspieler Marco Reus.