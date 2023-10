Insider über Umstand, der Williams und Kates Ehe nachhaltig belastet

Seit Meghans und Harrys Rücktritt und Umzug nach Amerika müssen der Thronfolger und seine Frau "noch mehr Verantwortung" übernehmen. Der Quelle zufolge habe dies auch "große Auswirkungen auf ihr Ehe- und Familienleben".

"Manchmal fühlt es sich so an, als würden sie unter diesem unerbittlichen Druck zusammenbrechen. Da sie weniger gemeinsame Zeit zu Hause haben und mehr Zeit getrennt verbringen müssen, fühlen sie sich ständig zerrissen", plaudert der Insider außerdem aus. Hätten Meghan und Harry ihre royalen Pflichten nicht aufgegeben, wäre dies nicht passiert, ist sich die Quelle sicher.

➤ Lesen Sie hier mehr: König Charles' hinausgezögerter Umzug in Buckingham-Palast sorgt für Spekulationen

William und Kate tüfteln an neuer Strategie

Tatsächlich hätten der Prinz und die Prinzessin aber auch ohne Rücktritt der Sussexes dieser Tage mehr zu tun als dies noch vor drei Jahren der Fall war. Die beiden tragen seit dem Tod der Queen im September 2022 die Titel Prinz und Prinzessin von Wales, wodurch sie auch neue Verpflichtungen übernehmen mussten. Aus dem Umfeld des Paares heißt es, William und Catherine würden derzeit ihr Team umstrukturieren. Angeblich sollen William und Catherine planen, ihre PR-Strategie zu ändern.

So soll in Zukunft etwa statt eines Privatsekretärs ein moderner "CEO" (Geschäftsführer) für sie arbeiten. Die Boulevardpresse spricht von einem geplanten "Richtungswechsel". Obendrein wurde berichtet, dass der Prinz und die Prinzessin von Wales künftig auch in den USA vermehrt karitativ tätig werden wollen.

➤ Lesen Sie hier mehr: Konkurrenz für Harry & Meghan: Wie William und Kate versuchen, die USA zu erobern

Außerdem sollen die beiden künftig an verschiedenen Events auf der ganzen Welt teilnehmen, um die Monarchie zu fördern. Prinz William "meint es sehr ernst mit der Tatsache, dass seine Rolle global ist. Er steht auf der Weltbühne und wird das Beste daraus machen", sagte diesbezüglich Mail on Sunday-Redakteurin Kate Mansey im Podcast "The Royal Beat".