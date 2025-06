"Immer noch zugetan": Brad Pitts kühnes Angebot an Jennifer Aniston

Sie zählen zu Hollywoods bekanntesten Ex-Paaren: Von 2000 bis 2005 waren Brad Pitt und Jennifer Aniston verheiratet, bevor Pitt mit Angelina Jolie weiterzog. "Schön und kompliziert" sei ihre Beziehung gewesen, so Aniston in einem früheren Interview mit dem Magazin Vanity Fair.

Tatsächlich sollen die beiden Ex-Partner nach wie vor eine lose Freundschaft pflegen. Und nachdem Jennifer Aniston kürzlich mit einigen Herausforderungen konfrontiert war, soll ihr ihr Ex-Mann sogar Unterstützung angeboten haben.

Stalker macht Jennifer Aniston das Leben schwer

Der "Friends"-Star macht gerade eine schwere Zeit durch. Kürzlich sorgte ein Stalker, der Anistons Hollywood-Zuhause unsicher machte, für Schreckensmomente in ihrem Leben. Insider behaupten sogar, die 56-Jährige würde sich in ihrem Haus nun derart unsicher fühlen, dass sie sogar einen Verkauf des Multi-Millionen-Anwesens und einen Umzug in Erwägung ziehen soll.

Dazu mehr: