Idris Elba: Auch Frau Sabrina mit Coronavirus infiziert

Auch die Frau des britischen Schauspielers Idris Elba (47), Sabrina Dhowre-Elba, hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Dies sagte das Model der US-Talkshowmoderatorin Oprah Winfrey am Sonntag, knapp eine Woche, nachdem ihr Mann seine Ansteckung mit Sars-CoV-2 bekannt gegeben hatte.

Keine Symptome

Das Ehepaar befindet sich in den USA in Selbstquarantäne. Sie sei von der Ansteckung nicht überrascht, sagte Dhowre-Elba (31) in einem Facetime-Gespräch mit Winfrey für die Sendung " Oprah Talks": Sie habe sich um ihren Mann kümmern wollen, statt getrennt von ihm zu leben. Krankheitssymptome habe sie nicht.

Elba ("Fast & Furious: Hobbs & Shaw", "Thor: Tag der Entscheidung") hatte seine Ansteckung am vorigen Montag in einer Videobotschaft auf Twitter verkündet. Er sei okay und habe zuvor auch keine Krankheitssymptome gehabt, erklärte der Schauspieler. Er habe sich testen lassen, nachdem er Kontakt mit einer Person gehabt habe, die an Covid-19 erkrankt sei.