Ian Somerhalder: So half ihm seine Frau Nikki Reed aus Millionenschulden

"Vampire Diaries"-Star Ian Somerhalder ist nur dank der Hilfe seiner Frau Nikki Reed von einem Schuldenberg in zweistelliger Millionenhöhe heruntergekommen. Er habe vor Jahren ein Unternehmen gestartet, dieses "nicht richtig aufgebaut", sei betrogen worden und deshalb "in eine achtstellige Schuldenfalle" geraten, erzählte der Schauspieler dem Branchenportal E! News.

"Achtstelliger Betrag ist schwer wegzuarbeiten"

Somerhalder führt aus: "Ein achtstelliger Betrag ist schwer wegzuarbeiten. Aber Nikki und ich haben es geschafft. Sie hat uns wirklich aus diesem Deal herausverhandelt." Sie hätten "Häuser, Gemälde, Autos, Uhren - einfach alles" verkauft.

Der Schauspieler, der in der Fernsehserie "Lost" und der Fantasy-Serie "Vampire Diaries" mitspielte, hatte bereits 2021 seiner Frau für ihre Hilfe in seiner finanziellen Notlage gedankt. Er habe das Unternehmen gestartet, bevor er mit Reed zusammengekommen war, und sie habe ihn hinterher "aus diesem Schlamassel herausgeholt", schrieb er auf Instagram. Er erwähnt in dem Post auch ein neues Unternehmen - das läuft offenbar besser.