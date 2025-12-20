Hugh Jackmans ultimativer Erfolgstipp: "Mach es einfach!"

"Egal, ob es ein Amateurstück ist, ein Amateurprojekt, ob es dein iPhone ist, mit dem du Videos mit deinen Freunden drehst - mach es einfach. Und dann weißt du nie, wohin es dich führt", so der Schauspieler.

Golden Globe, Emmy, Tony oder Grammy - Schauspieler und Musicalsänger Hugh Jackman (57) hat schon viele Preise in seiner Karriere gewonnen. Der Oscar fehlt ihm zwar noch, trotzdem gehört der 1,88 Meter-Mann zu den Großen Hollywoods. Er bekomme oft die Frage gestellt, wie man so erfolgreich wird. Seine simple Antwort darauf: "Mach es einfach!", wie er jetzt im dpa-Interview verriet.

Jackman glaubte zu Beginn seiner Laufbahn selbst nicht an eine große Karriere. "Ich hätte mir niemals erträumt, dorthin zu kommen, wo ich heute bin. Nicht einmal annähernd. Ich wusste nur, dass ich es tun wollte."

Er habe jeden Tag auf der Schauspielschule geliebt, erinnert sich Jackman. "Ich habe keinen einzigen Tag verpasst. Davor hatte ich einen anderen Abschluss gemacht und dort so viele Tage verpasst, wie ich nur konnte!", scherzt er. Seine Zeit auf der Schauspielschule seien die besten drei Jahre seines Lebens gewesen.

Ab 25. Dezember ist Jackman im Musikfilm "Song Sung Blue" in der Rolle eines Coverbandsängers zu sehen, der es nicht ins ganz große Rampenlicht schafft, aber seine Leidenschaft für Musik ausleben kann und eine neue Liebe findet - gespielt von Kate Hudson.