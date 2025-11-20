Hugh Jackman über die heilende Kraft der Musik

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Was wir heute als digitale Playlists kennen, waren früher oft Mixtapes - meist als analoge Musikkassette mit persönlich zusammengestellten Songs. Für den Hollywood-Star Hugh Jackman hatten sie eine besondere Bedeutung, wie er im Interview der Deutschen Presse-Agentur sagt. Jackman feierte am Mittwochabend in Berlin Europapremiere mit dem Musikfilm "Song Sung Blue" (Kinostart: 25. Dezember).

"Wenn du jemandem dieses Mixtape gegeben hast, war das wie eine Art Verlobungsring!", erinnert sich der australische Schauspieler ("Deadpool & Wolverine", "The Greatest Showman"). "Wenn ich heute an Playlists denke - die spiele ich nicht einfach jemandem vor. Denn wenn du dir die persönliche Playlist einer Person anhörst, ist das ja wie ein Tagebuch." Der 57-Jährige spielt in dem neuen Steifen zusammen mit Kate Hudson ("Almost Famous - Fast berühmt") ein Paar, das mit Auftritten als Neil-Diamond-Tribute-Band in Liebe und Musik vereint ist - aber auch durch harte Schicksalsschläge gehen muss. "Für mich ist Musik heilend" Schwere Zeiten hat offenbar auch Hugh Jackman schon erlebt - und sich von Musik hindurchhelfen lassen: "Für mich ist Musik heilend", sagte Jackman unmittelbar vor der Europapremiere zur dpa. "Ich kann an so viele Momente in meinem Leben zurückdenken, in denen Musik mich durch Dinge hindurchgetragen hat, in denen sie mich aufgefangen hat. Sie hat Teile von mir geprägt. Für mich ist Musik eine der großen Freuden und Verbindungen im Leben."