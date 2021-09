"How I Met Your Mother"-Star Neil Patrick Harris und Ehemann feiern 7. Hochzeitstag

US-Schauspieler Neil Patrick Harris (48, "How I Met Your Mother") und sein Ehemann David Burtka (46) haben anlässlich ihres Hochzeitstages Liebesbekundungen im Internet ausgetauscht. "Vor sieben Jahren haben wir in Italien geheiratet, letzte Woche waren wir schwimmen in Kroatien. Keiner weiß, wo wir als nächstes landen werden, aber es gibt niemanden, mit dem ich lieber um die Welt reisen würde, als mit dir", schrieb Harris am Montag zu einem gemeinsamen Foto auf Instagram. "Dein abenteuerlustiger Geist und dein gebendes Herz beeindrucken und inspirieren mich nach wie vor. Unsere Kinder können sich glücklich schätzen, von deiner Liebe, deiner Hingabe und deinem Licht umgeben zu sein."