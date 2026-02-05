"How I Met Your Mother"-Star freut sich über erstes Kind und zeigt Babyfotos

"How I Met Your Mother"-Star Josh Radnor und seine Frau Jordana Jacobs sind Eltern geworden. Die Geburt ist aber schon eine Weile her. Nur wusste die Öffentlichkeit bisher noch nichts vom Baby-Glück des Paares, das seit 2024 verheiratet ist.

Josh Radnor ist erstmals Papa geworden

Der 51-jährige Schauspieler verkündete die freudige Nachricht am Mittwoch auf Instagram. Radnor postete drei Bilder mit seinem kleinen Sohn und schrieb dazu: "Meine Frau und ich sind vor ein paar Monaten Eltern geworden!!"

Eines der Fotos zeigt das Baby mit seiner Mama im Krankenhausbett - offenbar kurz nach der Geburt. Auf einem anderen Bild hält Radnor seinen Spross in den Händen und lächelt ihn liebevoll an.