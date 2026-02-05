"How I Met Your Mother"-Star freut sich über erstes Kind und zeigt Babyfotos
"How I Met Your Mother"-Star Josh Radnor und seine Frau Jordana Jacobs sind Eltern geworden. Die Geburt ist aber schon eine Weile her. Nur wusste die Öffentlichkeit bisher noch nichts vom Baby-Glück des Paares, das seit 2024 verheiratet ist.
Josh Radnor ist erstmals Papa geworden
Der 51-jährige Schauspieler verkündete die freudige Nachricht am Mittwoch auf Instagram. Radnor postete drei Bilder mit seinem kleinen Sohn und schrieb dazu: "Meine Frau und ich sind vor ein paar Monaten Eltern geworden!!"
Eines der Fotos zeigt das Baby mit seiner Mama im Krankenhausbett - offenbar kurz nach der Geburt. Auf einem anderen Bild hält Radnor seinen Spross in den Händen und lächelt ihn liebevoll an.
Ein weiterer Schnappschuss zeigt den "How I Met Your Mother"-Star beim Stimmen einer Gitarre - das Baby liegt auf dem Instrument.
Zu sehen hier:
"Hier ist, was wir bisher wissen: Sein Lächeln erhellt den ganzen Raum", fügte Radnor in der Bildunterschrift über seinen Nachwuchs hinzu. "Er ist super aufmerksam und nachdenklich. Er ist ganz verzaubert, wenn ich ihm Lieder auf der Gitarre vorspiele. Er findet das Wort 'Baba Ghanoush' total witzig. Er ist einfach ein Sonnenschein, und Jordana und ich sind überglücklich, dass er da ist."
Der Schauspieler ist seit 2022 in einer Beziehung mit der Psychologin Jordana Jacobs. Kennengelernt hatte sich das Paar bei einem Meditationsretreat im Norden des Bundesstaates New York. Im Jänner 2024 wurde geheiratet. Ihr Sohn, dessen Name derzeit noch nicht bekannt ist, ist für beide das jeweils erste Kind.
