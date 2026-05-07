Horst Lichter: "Du musst leiden, damit der Schmerz weggeht"

Der stets gut gelaunt auftretende deutsche Fernsehkoch und Trödelshow-Moderator Horst Lichter hat auch in schweren Lebenskrisen nicht den Mut verloren. "Du musst leiden, damit der Schmerz weggeht", sagte der 64-Jährige in einem Interview mit dem Zeit-Magazin. Doch auch tiefe Krisen habe er überwunden: "Ich wollte leben. Ich wollte auch wieder lachen", so der Entertainer. In dem Interview berichtete Lichter von frühen Schicksalsschlägen.

Dazu zählen ein schwerer Trampolin-Unfall als Zwölfjähriger mit monatelangem Krankenhausaufenthalt und der frühe Verlust des geliebten Vaters. Als er vor 30 Jahren dann mit seinem Restaurant pleiteging, habe er kurzzeitig sogar den Überlebenswillen verloren, schilderte er.

Das Leben aufs Spiel setzen? - "Scheißidee"

"Die Situation schien ausweglos", erinnert er sich. "Ich hatte Angst, dass alle über mich lachen würden: Jetzt ist er doch plattgegangen mit seiner Spinnerei!" Da habe er sich auf sein Motorrad gesetzt und sei "zwei Stunden durch die Eifel geflogen wie ein Irrsinniger", so Lichter. "Wenn du jetzt verunfallst, so war meine Idee, hast du eine Lebensversicherung. Dann merkt keiner was von deinen finanziellen Problemen."

Irgendwann habe er gemerkt, was für eine "Scheißidee" das war. "Ich dachte, was würde alle, die vielleicht lachen, am meisten ärgern? Wenn du es schaffst." Daraufhin habe er sich mit seiner jetzigen dritten Frau in die Arbeit gestürzt, um das Restaurant zu retten.