Horst Lichter: "Du musst leiden, damit der Schmerz weggeht"
Der stets gut gelaunt auftretende deutsche Fernsehkoch und Trödelshow-Moderator Horst Lichter hat auch in schweren Lebenskrisen nicht den Mut verloren. "Du musst leiden, damit der Schmerz weggeht", sagte der 64-Jährige in einem Interview mit dem Zeit-Magazin. Doch auch tiefe Krisen habe er überwunden: "Ich wollte leben. Ich wollte auch wieder lachen", so der Entertainer. In dem Interview berichtete Lichter von frühen Schicksalsschlägen.
Dazu zählen ein schwerer Trampolin-Unfall als Zwölfjähriger mit monatelangem Krankenhausaufenthalt und der frühe Verlust des geliebten Vaters. Als er vor 30 Jahren dann mit seinem Restaurant pleiteging, habe er kurzzeitig sogar den Überlebenswillen verloren, schilderte er.
Das Leben aufs Spiel setzen? - "Scheißidee"
"Die Situation schien ausweglos", erinnert er sich. "Ich hatte Angst, dass alle über mich lachen würden: Jetzt ist er doch plattgegangen mit seiner Spinnerei!" Da habe er sich auf sein Motorrad gesetzt und sei "zwei Stunden durch die Eifel geflogen wie ein Irrsinniger", so Lichter. "Wenn du jetzt verunfallst, so war meine Idee, hast du eine Lebensversicherung. Dann merkt keiner was von deinen finanziellen Problemen."
Irgendwann habe er gemerkt, was für eine "Scheißidee" das war. "Ich dachte, was würde alle, die vielleicht lachen, am meisten ärgern? Wenn du es schaffst." Daraufhin habe er sich mit seiner jetzigen dritten Frau in die Arbeit gestürzt, um das Restaurant zu retten.
Menschen in schweren psychischen Krisen brauchen unverzüglich, unbürokratisch und professionell Hilfe. Der sozialpsychiatrische Notdienst steht rund um die Uhr unter der Rufnummer 01 31330 zur Verfügung.
Die Telefonseelsorge ist unter der kostenlosen Telefonnummer 142 rund um die Uhr als vertraulicher Notrufdienst jeden Tag des Jahres erreichbar.
In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u.a. Hilfe und Informationen bei derFrauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133)
"Ich mag den, der ich heute bin"
Tatsächlich hätten irgendwann die Gäste angesichts der vielen Arbeit einfach im Restaurant mitgeholfen und Geschirr geschenkt. "Wildfremde Menschen waren das teilweise, die fanden das toll. Und damals war noch kein Fernsehen in Sicht oder Berühmtheit oder irgendwas", erzählte Lichter.
"Ich wünsche meine Schicksalsschläge keinem anderen. Aber ich gucke immer auf heute. Ich mag den, der ich heute bin. Der wäre ich nicht, wäre früher irgendetwas anders gelaufen", so Lichter. Der in Rommerskirchen im Rheinland geborene gelernte Koch hatte nach zwei Schlaganfällen mit Mitte Zwanzig den Job als Arbeiter im Braunkohle-Tagebau geschmissen und ein Restaurant aufgebaut. Später wurde er als Fernsehkoch bekannt und moderiert seit 2013 die ZDF-Sendung "Bares für Rares", in der Zuschauer Fundstücke aus ihren Kellern zu Geld machen wollen.
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