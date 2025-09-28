"Wir bekamen gegen 15 Uhr einen Anruf und Dralin [Thompsons Freund] ist kreidebleich", teilte die Mutter des Reality-Stars, "Mama" June Shannon , am Freitag auf Instagram mit. "Alana schreit im Hintergrund."

Alana "Honey Boo Boo" Thompson erholt sich Berichten zufolge von einem Autounfall, über den ihre Mutter auf Social Media berichtet.

"Jemand hat nicht aufgepasst und sie auf der Straße seitlich gerammt. Sie fahren ständig zu schnell", führte die Mutter des ehemaligen Kinderstars aus.

Honey Boo Boo sei auf dem Weg zu einem Friseurtermin gewesen, als ihr Auto seitlich gerammt wurde. "Sie wurde auf der Fahrerseite ihres Autos getroffen", erzählte ihre Mutter.

Was den gesundheitlichen Zustand ihrer Tochter nach dem Vorfall betrifft, gibt Shannon Entwarnung: "Es hätte viel schlimmer kommen können." Honey Boo Boo gehe es "gut", aber "sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Sie hat Rückenschmerzen. Sie hat Kopfschmerzen."

Demnach sei ihre Tochter "ein wenig angeschlagen, aber ansonsten geht es ihr gut."