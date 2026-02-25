Hollywoodstar Kate Hudson: Kein Redebedarf nach Beziehungs-Aus

Hollywood-Schauspielerin Kate Hudson geht mit Abfuhren von Männern pragmatisch um. "Wenn ein Mann sagt, dass er es nicht will, dass er kein Interesse hat - dann bin ich weg", erzählte die 46-Jährige in der "Howard Stern Show". "Ich erinnere mich, dass einmal ein Mann mit mir Schluss gemacht hat und sagte: 'Ich glaube einfach, ich kann das nicht mehr', und ich sagte: 'Okay'", schilderte Hudson. "Und er sagte: 'Nun, willst du darüber reden?' Und ich meinte: 'Nein. Nicht wirklich.'"

"Es ist vorbei"

Der Mann habe rückblickend "immer weiter" mit ihr über die Beziehung sprechen wollen und sie habe nur gemeint: "Nein, es ist vorbei. Wir sind getrennt. Und jetzt willst du dich mit mir darüber verbinden, dass wir nicht mehr zusammen sind? Nein."

Hudson ist bekannt aus Filmen wie "Almost Famous - Fast berühmt" (2000) und "Wie werde ich ihn los - in 10 Tagen?" (2003). Für ihre Rolle im Musicalfilm "Song Sung Blue" ist sie in der Kategorie Beste Hauptdarstellerin in diesem Jahr im Rennen um einen Oscar.