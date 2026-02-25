Stars

Hollywoodstar Kate Hudson: Kein Redebedarf nach Beziehungs-Aus

Für ihre Rolle im Musicalfilm "Song Sung Blue" ist Hudson in diesem Jahr in der Kategorie Beste Hauptdarstellerin im Rennen um einen Oscar.
25.02.2026, 08:45

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Kate Hudson in einem roten, schulterfreien Kleid und Schmuck auf dem roten Teppich der BAFTA Film Awards.

Hollywood-Schauspielerin Kate Hudson geht mit Abfuhren von Männern pragmatisch um. "Wenn ein Mann sagt, dass er es nicht will, dass er kein Interesse hat - dann bin ich weg", erzählte die 46-Jährige in der "Howard Stern Show". "Ich erinnere mich, dass einmal ein Mann mit mir Schluss gemacht hat und sagte: 'Ich glaube einfach, ich kann das nicht mehr', und ich sagte: 'Okay'", schilderte Hudson. "Und er sagte: 'Nun, willst du darüber reden?' Und ich meinte: 'Nein. Nicht wirklich.'"

Schauspieler Martin Short trauert um Tochter Katherine

"Es ist vorbei" 

Der Mann habe rückblickend "immer weiter" mit ihr über die Beziehung sprechen wollen und sie habe nur gemeint: "Nein, es ist vorbei. Wir sind getrennt. Und jetzt willst du dich mit mir darüber verbinden, dass wir nicht mehr zusammen sind? Nein." 

Hudson ist bekannt aus Filmen wie "Almost Famous - Fast berühmt" (2000) und "Wie werde ich ihn los - in 10 Tagen?" (2003). Für ihre Rolle im Musicalfilm "Song Sung Blue" ist sie in der Kategorie Beste Hauptdarstellerin in diesem Jahr im Rennen um einen Oscar. 

Agenturen, kurier.at, kat  | 

Kommentare