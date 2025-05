Hollywoodstar Jodie Foster: Trumps Politik eine "Tragödie"

Hollywood-Star Jodie Foster zeigt sich tief besorgt über die politische Lage in den USA. "Es ist wahr, dass es im Moment schwer ist, in den Vereinigten Staaten zu leben", sagte die 62-Jährige der dpa in Cannes. Die zweifache Oscar-Preisträgerin antwortete damit auf die Frage, ob die Politik von US-Präsident Donald Trump ein Faktor sei, warum sie gerade lieber in Europa drehe.

Bei den Filmfestspielen stellte sie ihren neuen Film "Vie privée" (Regie: Rebecca Zlotowski) vor. Foster, die auf eine französische Schule ging, spricht in dem Werk fließend Französisch.