Hollywood-Star Diane Kruger zeigt sich als Mutter bei einer Sache strikt

Hollywood-Star Diane Kruger (49) zeigt sich als Mutter bei einer Sache strikt. "Meine Tochter weiß: Bis 16 darf sie kein Social Media haben. Ich diskutiere das auch mit ihr nicht", sagte die deutsche Schauspielerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Bis jetzt akzeptiert sie das ohne Debatten."

Ihre Tochter Nova, die sie gemeinsam mit Partner Norman Reedus aufzieht, ist allerdings auch erst sieben Jahre alt. Die Familie pendelt dem Bericht zufolge zwischen ihren Wohnorten in den USA und in Frankreich.

In Sachen Bildschirmzeit ist Kruger nach eigenen Worten weniger streng: "Wir waren nie wirklich strikt damit, und Nova legt heute von sich aus den Computer weg, wenn wir essen", erzählt der Hollywood-Star. "Mein Mann und ich sind aber auch Schauspieler. Ich möchte auch, dass meine Tochter Filme anschaut, weil ich es kulturell wichtig finde – natürlich passende für ihr Alter."