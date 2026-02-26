"Hochzeit auf den ersten Blick": Oliver und Michaela nach 4 Jahren Ehe getrennt

Vor fast vier Jahren haben sich Michaela und Oliver in der neunten Staffel der Sat.1-Show "Hochzeit auf den ersten Blick" das Jawort gegeben. Doch nach der Hochzeit im Jahr 2022 haben sich die beiden getrennt. Zuletzt haben sie sich im Februar des vergangenen Jahres gemeinsam gezeigt. Nun hat Michaela das Ehe-Aus auf Social Media öffentlich gemacht. Michaela: "Oliver und ich sind kein Paar mehr" Der Reality-Star postete auf seinem Instagram-Account einen Schnappschuss von sich, der voll ist mit Zitaten von Userkommentaren. Darunter: "Ich vermisse die Bilder mit Oli und dir. Seid ihr noch zusammen?", "Wo ist dein Mann?" oder "Darf ich fragen, ob ihr noch zusammen seid?"

"Ich weiß, dass in den letzten Wochen und Monaten schon spekuliert wurde und ich auch nichts mehr posten konnte, ohne dass mein Postfach nicht immer mit der gleichen Frage voll war", erklärte Michaela in einem schriftlichen Statement unter dem Bild. "Deswegen teile ich es hier einmal mit euch, dass Oliver und ich kein Paar mehr sind und die Ehe gescheitert ist. Diese Entscheidung haben wir beidseitig getroffen. Weitere Details dazu werden wir privat lassen", fuhr sie fort, bevor sie erklärte: "Oli und ich sind im Guten auseinander gegangen und ich denke wir wünschen uns gegenseitig nur das Beste."