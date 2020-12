Hochschwanger: Sophie Turner teilt ungesehenes Foto von XL-Babybauch

Jonas und Turner sind seit 2016 liiert. Am 15. Oktober 2017 gaben die beiden ihre Verlobung bekannt.Im Mai 2019 fand die Hochzeit in Las Vegas statt, bei der Turner auch den Nachnamen des US-Schauspielers annahm.Am 22. Juli 2020 wurde das Paar Eltern einer gemeinsamen Tochter, die in Los Angeles geboren wurde.