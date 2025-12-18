Hitlergruß gezeigt? Melanie Müller weist Vorwurf zurück

Zu Beginn eines Berufungsprozesses am Landgericht Leipzig erklärte ihr Anwalt, die Geste sei zum Anfeuern des Publikums gedacht gewesen und habe keine politische Aussagekraft. Seine Mandantin sei unpolitisch.

Die Schlagersängerin Melanie Müller (37) hat erneut den Vorwurf zurückgewiesen, bei einem Konzert den Hitlergruß gezeigt zu haben.

Das Amtsgericht Leipzig hatte Müller im August 2024 wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen sowie Drogenbesitzes zu einer Gesamtgeldstrafe von 160 Tagessätzen zu je 500 Euro, also 80.000 Euro, verurteilt. Dagegen hatte die 37-Jährige Berufung eingelegt. Ihre Verteidigung will einen Freispruch erreichen. Das Gericht hat weitere Termine für den 5. und 12. Januar angesetzt.

Vorwurf: Hitlergruß bei Konzert gezeigt

Müller soll bei einem Konzert in Leipzig im September 2022 mehrmals den Hitlergruß gezeigt haben. Zudem hatten Ermittler bei einer Durchsuchung von Müllers Wohnung 0,69 Gramm Kokaingemisch und eine Ecstasy-Tablette entdeckt. Ihr Anwalt erklärte, die Drogen gehörten nicht Melanie Müller, sondern einer Bekannten.

Müller wurde im sächsischen Oschatz geboren. 2014 gewann sie die achte Staffel der RTL-Dschungelshow „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ und war danach noch in zahlreichen TV-Formaten zu sehen.