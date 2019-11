Hillary Clinton war zur Teatime bei Herzogin Meghan zuhause

Auch ein Brief, den Meghan der Politikerin im Alter von elf Jahren geschrieben haben soll, war Thema bei der kleinen Teeparty. Darin soll sie Clinton gebeten haben, eine damals in den USA ausgestrahlte sexistische Werbung für Spülmittel zu verbieten. Gemeinsame Erinnerungen, die die beiden Amerikanerinnen verbinden.

Am Dienstag, wo Clinton auch zu Besuch gewesen sein soll, sagte sie über die Herzogin: "Wissen Sie, es ist nicht einfach. Es gibt einige Techniken, die man auf dem Weg lernt, wie Humor, Ablenkung, was auch immer. Aber was sie durchmacht, ist hart. Sie verdient besseres."