Hilaria Baldwin musste sechs Wochen auf ersten Kuss warten

US-Schauspieler Alec Baldwin (61) hat seine Ehefrau Hilaria erst sechs Wochen nach dem ersten Treffen geküsst. "Erst sagte er mir all die Sachen, wie 'Ich werde dich heiraten', 'Ich möchte den Rest meines Lebens mit dir verbringen', 'Wir werden viele Kinder haben', nur um mir am Ende des Abends die Hand zu schütteln", sagte Hilaria Baldwin (36) in der Show der Komikerin Ellen DeGeneres.

Alec Baldwin umwarb sie lange

Die beiden beantworteten dort gemeinsam Fragen aus dem Publikum. Sechs Wochen habe sie auf den ersten Kuss warten müssen, berichtete Hilaria. "Ich wollte nicht, dass du denkst, ich will nur Sex mit dir", verteidigte sich Alec Baldwin. "Es hat offensichtlich geklappt", antwortete Hilaria.

Das Paar ist seit 2012 verheiratet und hat vier Kinder: die Söhne Romeo Alejandro David, Leonardo Ángel Charles, Rafael Thomas sowie Tochter Carmen Gabriela. Aus seiner Ehe mit der Schauspielerin Kim Basinger hat Alec Baldwin Tochter Ireland Baldwin. Im November vergangenen Jahres erlitt Hilaria Baldwin die zweite Fehlgeburt innerhalb von sieben Monaten.