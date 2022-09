Herzogin Meghan: "Es ist schön, zurück in Großbritannien zu sein"

Der britische Prinz Harry (37) und seine Frau Herzogin Meghan (41) haben am Montag in Manchester am "One Young World"-Gipfel teilgenommen, bei dem jährlich unter anderem Umwelt- und soziale Themen besprochen werden. In ihrer Rede sagte Meghan: "Es ist sehr schön, wieder in Großbritannien zu sein." Nachdem sie Mutter geworden war, habe sich ihr "Weltbild exponentiell erweitert". Sie habe darüber nachgedacht, was das für eine Welt sei, in die ihre Kinder hineingeboren wurden, so Meghan, und sich gefragt: "Was können wir tun, was kann ich tun, um es besser zu machen?"

Am Dienstag wird das royale Paar im deutschen Düsseldorf erwartet, bevor es zurück nach Großbritannien geht.