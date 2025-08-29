Helene Fischer gibt es nun auch als Avatar

Schlagersängerin Helene Fischer (41) gibt es nun auch als animierte Figur. In den Musikvideos zu den von ihr aufgenommenen Kinderliedern ist sie als Avatar zu sehen, wie ihre Plattenfirma Universal Music mitteilte.

Damit die 3D-Figur der Sängerin möglichst ähnlich ist, habe Fischer mit Hilfe von Sensoren ihre eigenen Bewegungen aufgenommen.