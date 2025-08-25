Große Überraschung! Helene Fischer wurde zum zweiten Mal Mama
In den letzten Monaten hat Schlagerkönigin Helene Fischer kaum etwas von sich hören lassen. Am Montagabend platzte sie jetzt mit der großen Überraschung heraus, warum das so war: sie wurde wieder Mutter.
"Unsere Tochter hat ein Schwesterchen bekommen. Diese kostbare Zeit mit meiner Familie bedeutet mir unglaublich viel, und ich wollte sie ganz bewusst in Ruhe erleben", schreibt sie in einem handgeschriebenen Brief, den sie in den sozialen Netzwerken gepostet hat.
Sie wolle in diesem Jahr weiterhin so viel Zeit wie möglich mit ihrer Familie verbringen. Deshalb werde es zu Weihnachten heuer auch keine "Helene Fischer Show" geben.
"Für die Vorbereitung brauche ich mehrere Wochen und eine Show in dieser Größenordnung kann ich nur mit voller Leidenschaft, Sorgfalt und Konzentration vorbereiten."
Passend zu ihrer Mutterschaft werden aber noch heuer zwei Kinderalben von Helene Fischer erscheinen.
Für die Sängerin und ihren Partner Thomas Seitel ist es das zweite Kind. Tochter Nala kam im Dezember 2021 zur Welt.
