Große Überraschung! Helene Fischer wurde zum zweiten Mal Mama

In den letzten Monaten hat Schlagerkönigin Helene Fischer kaum etwas von sich hören lassen. Am Montagabend platzte sie jetzt mit der großen Überraschung heraus, warum das so war: sie wurde wieder Mutter.

"Unsere Tochter hat ein Schwesterchen bekommen. Diese kostbare Zeit mit meiner Familie bedeutet mir unglaublich viel, und ich wollte sie ganz bewusst in Ruhe erleben", schreibt sie in einem handgeschriebenen Brief, den sie in den sozialen Netzwerken gepostet hat.