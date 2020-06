Ein Grandseigneur wird 100 Jahre alt

„Danke, dass Sie sich der Mühe unterzogen haben“, begrüßt er uns, wie man eben von einem Herrn der alten Schule begrüßt wird. Kaffee wird serviert, dann schließt die Wirtschafterin die Tür, und ich beginne mit der Frage, wie weit seine Erinnerungen zurückreichen.

„Ich erinnere mich an den pferdebespannten Wagen, in dem Kaiser Franz Joseph an uns vorbeigefahren ist. Unsere Kinderfrau war sehr kaisertreu und hat darauf geachtet, dass wir dem Kaiser zuwinken, und er hat dann tatsächlich mit einer Handbewegung zurück gegrüßt.“

Heinrich Treichl spricht ruhig und unaufgeregt, auch wenn er auf das Ende der Monarchie zu sprechen kommt, „als ich mit dem Instinkt eines Kindes gespürt habe, dass da etwas Wertvolles zugrunde geht. Andererseits hat man auch gespürt, dass sich etwas Neues bildet. Ich will nicht sagen, dass ich der Monarchie nachgetrauert habe, aber es gibt schon ein paar Dinge, deren Verschwinden ich sehr bedaure. Bestimmte Vorstellungen von dem, was sich gehört und was sich nicht gehört, sind seither ins Wanken geraten. Wir leben in einer Welt, in der fast alles erlaubt ist.“