Heidi Klum witzelt über zwei linke Füße von Ehemann Tom

Model Heidi Klum nimmt einem Bericht zufolge Tanzstunden mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (35), was nach ihren Worten jedoch noch nicht ganz so gut klappt. "Er hat zwei linke Füße. Ich denke immer: Du bist doch Musiker, du musst das doch fühlen", sagte die 51-Jährige der Zeitschrift Bunte am Mittwoch. Wenn die beiden nicht gerade im Tanzkurs sind, machen sie es sich auch gerne gemütlich, wie Klum in der Gala sagte.