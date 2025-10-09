16. Geburtstag: Heidi Klum zeigt bisher ungesehene Aufnahmen von Tochter Lou

Als sie noch klein waren, versuchte Heidi Klum die Privatsphäre ihrer vier Kinder mit allen Mitteln zu schützen. Auf Fotos war das deutsche Model stehts bemüht, die Gesichter von Leni, Henry, Lou und Johan zu verbergen. Inzwischen werden ihre Sprösslinge erwachsen. Ihre älteste Tochter Leni macht seit einiger Zeit Karriere im Fashion-Business. Und auch Sohn Henry arbeitet mittlerweile als Model.

Heidi Klum zeigt Tochter Lou

Nun zelebriert Lou ihren 16. Geburtstag. Die GNTM-Chefin feierte die Teenagerin, indem sie auf Instagram bisher ungesehene Aufnahmen von ihrer jüngsten Tochter teilte.

"Lou, mein wunderschöner Sonnenschein. Alles Gute zum 16. Geburtstag. Ich liebe dich von ganzem Herzen", schrieb Heidi Klum unter eine Reihe an privaten Fotos und Videos von Lou.