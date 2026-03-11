Stars

Heidi Klum sieht ihre "Form von ADHS" als positiv an

"Ich kann tausend unterschiedliche Sachen auf einmal machen", sagte Klum der Zeitschrift "Glamour".
11.03.2026, 11:57

Heidi Klum lächelt mit blonden Haaren und nudefarbenem Kleid vor einem dunklen Hintergrund.

Nach ihrem Sohn Henry spricht jetzt auch Model Heidi Klum öffentlich über ADHS. Sie habe eine "Form" der Störung, sagte sie der Zeitschrift Glamour und erklärte: "Ich sehe ADHS als etwas Positives, weil ich damit mehr Sachen gleichzeitig machen kann. Es ist meine Superpower." Sie sei wegen der Störung "sehr hyperaktiv", sagte Klum.

"Ich kann tausend unterschiedliche Sachen auf einmal machen. Ich mache viele Projekte gleichzeitig und lade mir immer noch mehr auf." Anfang März hatte auch Klums Sohn Henry in der ProSieben-Sendung "On & Off the Catwalk" darüber gesprochen, dass er als Kind "starkes ADHS" gehabt habe.

Nicht jedes unruhige Kind hat ADHS

Nach Angaben des deutschen Gesundheitsministeriums beginnen Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörungen (ADHS) im Kindes- und Jugendalter, sie können aber auch bei Erwachsenen weiter bestehen. Zu den Symptomen gehören Hyperaktivität, Unaufmerksamkeit und Impulsivität. Sie können demnach unterschiedlich stark ausgeprägt sein und müssen nicht immer alle gleichzeitig auftreten.

Allerdings ist nicht jedes unruhige oder unaufmerksame Kind gleich von ADHS betroffen. Ob wirklich eine krankhafte Störung vorliegt, können laut Ministerium nur erfahrene Ärztinnen und Ärzte oder Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten untersuchen und feststellen.

