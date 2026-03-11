Heidi Klum sieht ihre "Form von ADHS" als positiv an

Nach ihrem Sohn Henry spricht jetzt auch Model Heidi Klum öffentlich über ADHS. Sie habe eine "Form" der Störung, sagte sie der Zeitschrift Glamour und erklärte: "Ich sehe ADHS als etwas Positives, weil ich damit mehr Sachen gleichzeitig machen kann. Es ist meine Superpower." Sie sei wegen der Störung "sehr hyperaktiv", sagte Klum.

"Ich kann tausend unterschiedliche Sachen auf einmal machen. Ich mache viele Projekte gleichzeitig und lade mir immer noch mehr auf." Anfang März hatte auch Klums Sohn Henry in der ProSieben-Sendung "On & Off the Catwalk" darüber gesprochen, dass er als Kind "starkes ADHS" gehabt habe.