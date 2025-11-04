Meme-Potenzial: Heidi Klum vom New Yorker Winde verweht

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Während Mariah Carey sich den Titel "Queen of Christmas" unter den Nagel gerissen hat, darf das deutsche Supermodel Heidi Klum über Halloween regieren: Seit bereits über zwei Jahrzehnten gilt Klum als unangefochtene Halloween-Königin. Jedes Jahr lädt die "Germany's Next Topmodel"-Moderatorin zu einer spektakulären Halloween-Party in New York ein, die längst Kultstatus erreicht hat. Dabei sorgt Klum regelmäßig mit aufwendigen, oft kaum wiedererkennbaren Kostümen für Schlagzeilen – von filmreifen Verwandlungen in Monster, Aliens oder berühmte Persönlichkeiten bis hin zu aufwendig gestalteten Ganzkörper-Make-ups. Dieses Jahr erschreckte Klum die Fotografen in einem detailgenauen Medusa-Kostüm (mit ihrem "versteinertem" Ehemann Tom Kaulitz an ihrer Seite). Fans und Kritiker loben Klum Jahr für Jahr für ihre Kreativität, Humor, Leidenschaft und Wandlungsfähigkeit. Kurz: Kein Halloween ohne Klum.

Klum bringt das Empire State Building zum Erstrahlen Zu Klums royalen Halloween-Pfichten gehörte dieses Jahr auch, die Halloween-Beleuchtung des Empire State Building in Betrieb zu nehmen. Das berühmte Gebäude wird jährlich mittels modernem LED-System typischerweise in Orange und manchmal auch in Lila, Grün oder Rot beleuchtet, um eine passende Stimmung zu erzeugen. Die Beleuchtung dient dabei als symbolisches Highlight für die Stadt, die ohnehin zahlreiche Halloween-Paraden, -Partys und -Events veranstaltet – beispielsweise die berühmte Village Halloween Parade in Manhattan.

Klum kämpft gegen Sturm Auf Instagram macht aktuell ein Video die Runde, das Meme-Potenzial hat: Es zeigt Klum, wie sie verzweifelt, aber trotzdem würdevoll am Empire State Building mit einem Schirm gegen einen starken Sturm ankämpft. Die Frisur hält diesmal zwar nicht bei jedem Wetter, aber dafür bleibt Klums Outfit unbeschadet. Zuerst postete Klum selbst den Clip auf ihrem Instagram-Kanal – mit den Worten: "Heutige Wetter-Vorhersage: 100%ige Chance auf Süßes UND Saures".