Meme-Potenzial: Heidi Klum vom New Yorker Winde verweht
Zusammenfassung
- Heidi Klum sorgt erneut als "Queen of Halloween" mit aufwendigem Medusa-Kostüm und spektakulärer Party in New York für Schlagzeilen.
- Ein Instagram-Video zeigt Klum, wie sie am Empire State Building tapfer gegen starken Wind kämpft – mit Meme-Potenzial.
- Fans feiern Klums Humor und Durchhaltevermögen, während einige kritisieren, dass ihr niemand beim Sturm geholfen hat.
Während Mariah Carey sich den Titel "Queen of Christmas" unter den Nagel gerissen hat, darf das deutsche Supermodel Heidi Klum über Halloween regieren: Seit bereits über zwei Jahrzehnten gilt Klum als unangefochtene Halloween-Königin.
Jedes Jahr lädt die "Germany's Next Topmodel"-Moderatorin zu einer spektakulären Halloween-Party in New York ein, die längst Kultstatus erreicht hat. Dabei sorgt Klum regelmäßig mit aufwendigen, oft kaum wiedererkennbaren Kostümen für Schlagzeilen – von filmreifen Verwandlungen in Monster, Aliens oder berühmte Persönlichkeiten bis hin zu aufwendig gestalteten Ganzkörper-Make-ups.
Dieses Jahr erschreckte Klum die Fotografen in einem detailgenauen Medusa-Kostüm (mit ihrem "versteinertem" Ehemann Tom Kaulitz an ihrer Seite). Fans und Kritiker loben Klum Jahr für Jahr für ihre Kreativität, Humor, Leidenschaft und Wandlungsfähigkeit. Kurz: Kein Halloween ohne Klum.
Klum bringt das Empire State Building zum Erstrahlen
Zu Klums royalen Halloween-Pfichten gehörte dieses Jahr auch, die Halloween-Beleuchtung des Empire State Building in Betrieb zu nehmen. Das berühmte Gebäude wird jährlich mittels modernem LED-System typischerweise in Orange und manchmal auch in Lila, Grün oder Rot beleuchtet, um eine passende Stimmung zu erzeugen. Die Beleuchtung dient dabei als symbolisches Highlight für die Stadt, die ohnehin zahlreiche Halloween-Paraden, -Partys und -Events veranstaltet – beispielsweise die berühmte Village Halloween Parade in Manhattan.
Klum kämpft gegen Sturm
Auf Instagram macht aktuell ein Video die Runde, das Meme-Potenzial hat: Es zeigt Klum, wie sie verzweifelt, aber trotzdem würdevoll am Empire State Building mit einem Schirm gegen einen starken Sturm ankämpft. Die Frisur hält diesmal zwar nicht bei jedem Wetter, aber dafür bleibt Klums Outfit unbeschadet.
Zuerst postete Klum selbst den Clip auf ihrem Instagram-Kanal – mit den Worten: "Heutige Wetter-Vorhersage: 100%ige Chance auf Süßes UND Saures".
"Wieso hilft ihr niemand?"
Auch hier wird Klum für ihren Humor und Durchhaltevermögen gelobt, auch wenn sich so manche User ein hämisches Kommentar nicht verkneifen können. Doch zahlreiche User kritisieren auch, wieso dem Model nicht geholfen wurde – immerhin sind im Clip auch ein Kamerateam sowie ein Mann zu sehen, der ihr die Tür aufhält (und danach schnell ins sichere Gebäude verschwindet).
Einige der Online-Kommentare:
- "Verdammt, er hätte ihr wenigstens helfen können"
- "Wieso hilft ihr niemand?"
- "Und trotzdem immer noch ein Supermodel"
- "Sie ist stark und hat nicht aufgegeben"
- "Hätte ihr Facelifting beinahe komplett weggeblasen"
- "Könnte ich mir das als Konzept für ein Fotoshooting vorstellen"
- "Ich möchte wissen, wer gesagt hat: 'Das ist eine tolle Idee'"
- "Wetter Taft nicht benutz oder was?"
- "Und trotzdem noch super elegant. Ich glaube ich wäre wie Marry Poppins davongeflogen"
New York ist für seine starken Stürme bekannt.
Kommentare