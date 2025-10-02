Heidi Klum stimmt mit mysteriösem Foto auf Halloween ein

Das finale Kostüm hält Heidi Klum (52) bis zu ihrer traditionellen Halloweenparty am 31. Oktober gewöhnlich geheim, aber mit kleinen Hinweisen stimmt das deutsche Model die Fans jetzt schon auf ihre Verkleidung ein. "Das ist erst der Anfang", schrieb Klum auf Instagram zu Fotos von einer silbergrauen Maske - wohl ein Abdruck ihres Kopfes, allerdings sind Kinn und Unterlippe nach hinten eingedrückt.

Die gebürtige Rheinländerin, die in ihrer Wahlheimat USA den Ruf als "Queen of Halloween" weg hat, verlinkte in dem Posting den Maskenbildner Mike Marino. Der hatte Klum schon häufiger bis zur Unkenntlichkeit verwandelt, etwa im vorigen Jahr zum Außerirdischen E.T. oder 2022 mit fleischigem Ganzkörperkostüm zu einem Riesenwurm.