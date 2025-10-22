Stars

Heidi Klum ein weiteres Mal bei "Project Runway"

Heidi Klum in einem weißen Kleid trägt eine dunkle Sonnenbrille.
Klum war im September 2018 nach 16 Staffeln als Moderatorin bei "Project Runway" ausgestiegen.
22.10.25, 09:15
Kommentare

Heidi Klum (52) wird 2026 erneut als Moderatorin bei der US-Designer-Show "Project Runway" den Ton angeben. Disney hat jetzt die 22. Staffel der Fashion-Sendung, in der junge Modeschöpfer gegeneinander antreten, angekündigt. 

Heidi Klum kündigt "Project Runway"-Teilnahme an

Sie freue sich sehr darauf mit ihren Kollegen, darunter US-Designer Christian Siriano, 2026 zurückzukehren, schrieb Klum auf Instagram. Die Show erscheint auf "Freeform", "Disney+" und "Hulu".

In diesem Jahr hatte Klum bei der von Juli bis September laufenden 21. Staffel erstmals seit Längerem wieder die Gastgeberrolle übernommen.

Worst-Case-Szenario für Nicole Kidman; Schande für Keith Urban

"Es hat sich angefühlt, wie Nach-Hause-Kommen", sagte Klum zuvor dem People-Magazin. 

Klum war im September 2018 nach 16 Staffeln als Moderatorin bei "Project Runway" zusammen mit dem Modeberater Tim Gunn ausgestiegen. US-Model Karlie Kloss trat damals Klums Nachfolge an.

(Agenturen, kurier.at, spi)  | 

Kommentare