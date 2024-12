Das deutsche Model Heidi Klum spekuliert über die Hintergründe ihrer Leistungsfähigkeit. "Ich warte immer noch darauf, dass ich in die Wechseljahre komme, Hitzewallungen und so weiter bekomme", erzählte die 51-Jährige dem Magazin "Madame". Ihrer Mutter seien solche Beschwerden damals glücklicherweise erspart geblieben. Ihr Energielevel sei "ungebrochen eine 10", erklärte die "Germany's Next Topmodel"-Moderatorin.

"Vielleicht geht es mir aber auch so gut, weil ich - zusammen mit meinem Mann - regelmäßige Check-ups mache. Da erfahre ich, welche Mängel ich habe, und dann werden mir hoch dosiertes Vitamin D und Eisen-Infusionen verschrieben, weil mein Speicher total leer ist. Das baut mich immer gut auf. Bestimmt habe ich deswegen mehr Energie."